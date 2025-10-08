Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: Αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε δυο ανήλικους – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Ήρθαν στα χέρια για προσωπικές διαφορές


DEBATER NEWSROOM

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 8/10 στην Τρίπολη ανάμεσα σε δυο ανήλικους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Arcadiaportal δυο ανήλικοι ήρθαν στα χέρια για προσωπικές διαφορές, ενώ στη συνέχεια βγήκαν τα μαχαίρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με την υπόθεση να έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.

ΕΛΛΑΔΑ

