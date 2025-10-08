Τρίπολη: Αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε δυο ανήλικους – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 8/10 στην Τρίπολη ανάμεσα σε δυο ανήλικους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Arcadiaportal δυο ανήλικοι ήρθαν στα χέρια για προσωπικές διαφορές, ενώ στη συνέχεια βγήκαν τα μαχαίρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με την υπόθεση να έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.