«Τρία κύματα κακοκαιρίας αυτή την εβδομάδα» λέει ο Τσατραφύλλιας – Με «μαλακό» καιρό το ξεκίνημα του Φεβρουαρίου

Ούτε ένα, ούτε δυο αλλά τρία κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να χτυπήσουν τη χώρα αυτή την εβδομάδα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Παράλληλα, όπως τόνισε το ξεκίνημα του Φεβρουαρίου θα γίνει με «μαλακό» καιρό.

Αναλυτικά:

“Τρία κύματα κακοκαιρίας αυτή την εβδομάδα…” Καλησπέρα!

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα κακοκαιρίας αυτής της εβδομάδας με τα φαινόμενα να έχουν μετατοπιστεί στα ανατολικά και να επηρεάζουν μέχρι αύριο το απόγευμα την ανατολική Μακεδονία τη Θράκη να νησιά του βορείου και ααντολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Τα άλλα δύο κύματα θα μας απασχολήσουν τα διήμερα Τετάρτη- Πέμπτη και Σάββατο -Κυριακή.

Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα , στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες με εξαίρεση την Τρίτη στο Ιόνιο και την Κυριακή και στα δύο πελάγη που θα σταρφούν σε βοριάδες.Την Πέμπτη και το Σάββατο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Κρύα μην περιμένετε. Τουναντίον, ο υγράργυρος θα βρεθεί 3-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.Με αυτές τις συνθήκες τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά.

Αττική : Χωρίς ιδιαίτερες βροχές ( περισσότερες την Πέμπτη) με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 15-16 βαθμούς.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Φεβρουάριος θα ξεκινήσει με “μαλακό” καιρό.

Καλή εβδομάδα!