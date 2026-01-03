Τρελή πορεία στην Κηφισιά: Μεθυσμένος οδηγός “σάρωσε” δέντρο και επτά οχήματα

Σε κατάσταση πρωτοφανούς μέθης, 52χρονος οδηγός σκόρπισε τον τρόμο και την καταστροφή μέχρι να συλληφθεί, χτες στις 22.30 το βράδυ στην Κηφισιά.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 52χρονος, κινούμενος με το ΙΧ αυτοκίνητο του στην οδό Άργους, με κατεύθυνση από Μεταμόρφωση προς Βαρυμπόμπη, προσέκρουσε αρχικά σε δένδρο και αμέσως μετά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Αυτό όμως δεν ανέκοψε την πορεία του και συνέχισε πέφτοντας πάνω σε άλλα τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, μπήκε στην οδό Ναυπλίου, όπου προσέκρουσε και σε άλλα δύο σταθμευμένα οχήματα, οπότε και ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητο του και συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Στην πρώτη αλκοολομέτρηση που του έγινε βρέθηκε ποσοστό αλκοόλ 1,86 mg/l και στην δεύτερη 1,35 με όριο 0,25 mg/l.

Στην Τροχαία όπου οδηγήθηκε δεν μπορούσαν να του πάρουν κατάθεση, καθώς δεν ήταν σε θέση ούτε να μιλήσει.

Τελικά κρατήθηκε και οδηγείται στον εισαγγελέα με βαρύτατες κατηγορίες.