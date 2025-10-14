Τραγωδία στο Μάτι: Ένοχος για τις απειλές κατά του Λιότσιου ο Ματθαιόπουλος – Η ποινή που του επιβλήθηκε

Ένοχος κρίθηκε ο πρώην αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλης Ματθαιόπουλος στο Εφετείο για τις απειλές σε βάρος του πραγματογνώμονα Δημήτρη Λιότσιου, αναφορικά με την υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι.

Στον κ. Ματθαιόπουλο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 30 μηνών με τριετή αναστολή, χωρίς να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά.

Υπενθυμίζεται ότι είχε ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης, ενώ εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης για την τραγωδία στο Μάτι.

Την είδηση γνωστοποίησε στα social media η συγγραφέας βιβλίου για το Μάτι Μαρίνα Καρύδα.

Σε ανάρτησή του μετά την απόφαση του Εφετείου, ο Δημήτρης Λιότσιος έγραψε μεταξύ άλλων πως “ακόμα και όταν οι μεθοδεύσεις και οι τακτικισμοί απειλούσαν να συγκαλύψουν τα πάντα, η Δικαιοσύνη ήταν αυτή που κράτησε ανοιχτό τον δρόμο της Μνήμης και της Ευθύνης.

Με τη σοβαρότητα, την επιμονή και την ανεξαρτησία των λειτουργών της, απέδειξε πως τίποτα δεν είναι πιο ισχυρό από την αλήθεια, όταν έρθει η ώρα της.

Και αυτή η ώρα ήρθε. Για τους ανθρώπους που χάθηκαν, για εκείνους που έμειναν πίσω, για όλους μας”.