Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε η 12χρονη που νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ μετά από τροχαίο

Τραγικό τέλος είχε το τροχαίο στην Μεσαρά Ηρακλείου το πρωί της Τετάρτης 29 Απριλίου, καθώς κατέληξε η 12χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από σύγκρουση δύο οχημάτων και νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Η ανήλικη δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα τραύματά της και άφησε την τελευταία της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο, η ανήλικη υπέστη ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο, με τους διασώστες και τη γιατρό του ΕΚΑΒ να καταφέρνουν να την επαναφέρουν και να την παραδίδουν με σφυγμό στους γιατρούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι, ο πατέρας της, που οδηγούσε το όχημα, τραυματίστηκε επίσης σοβαρά και μεταφέρθηκε άμεσα στο χειρουργείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, κατά τη σφοδρή σύγκρουση, εκσφενδονίστηκε εκτός του αυτοκινήτου, ενώ η 12χρονη εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του οχήματος, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της.









