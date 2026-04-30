Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε η 12χρονη που νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ μετά από τροχαίο
Είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από σύγκρουση οχημάτων
Τραγικό τέλος είχε το τροχαίο στην Μεσαρά Ηρακλείου το πρωί της Τετάρτης 29 Απριλίου, καθώς κατέληξε η 12χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από σύγκρουση δύο οχημάτων και νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.
Η ανήλικη δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα τραύματά της και άφησε την τελευταία της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο, η ανήλικη υπέστη ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο, με τους διασώστες και τη γιατρό του ΕΚΑΒ να καταφέρνουν να την επαναφέρουν και να την παραδίδουν με σφυγμό στους γιατρούς.
Υπενθυμίζεται ότι, ο πατέρας της, που οδηγούσε το όχημα, τραυματίστηκε επίσης σοβαρά και μεταφέρθηκε άμεσα στο χειρουργείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, κατά τη σφοδρή σύγκρουση, εκσφενδονίστηκε εκτός του αυτοκινήτου, ενώ η 12χρονη εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του οχήματος, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της.
