Τραγωδία στο εργοστάσιο “Βιολάντα”: Στη Λάρισα η νεκροψία και η ταυτοποίηση των σορών – “Μας ζήτησαν να δώσουμε DNA”

Ανακοίνωση για την τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1 στο εργοστάσιο “Βιολάντα” στα Τρίκαλα και έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο εξέδωσε η 5η Υγειονομική Περιφέρεια.

Μέχρι στιγμής, επισήμως έχουν εντοπιστεί οι σοροί τριών εργαζόμενων γυναικών στις στάχτες του εργοστασίου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER κάτω από τα χαλάσματα βρέθηκε και μέρος ανθρώπινου σώματος που δεν αναγνωρίζεται, με την Πυροσβεστική να εκτιμά ότι πρόκειται για την τέταρτη αγνοούμενη.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και της πέμπτης αγνοούμενης εργαζόμενης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ, οι έξι τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας πυροσβέστης, νοσηλεύτηκαν σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων και έλαβαν εξιτήριο.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, οι σοροί των άτυχων γυναικών θα μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί νεκροψία- νεκροτομή, καθώς και για να γίνει η ταυτοποίηση τους.

Λόγω του ότι οι σοροί είναι απανθρακωμένες, η ταυτοποίηση θα γίνει μέσω εξέτασης DNA, όπως επιβεβαίωσε συγγενής της 40χρονης αγνοούμενης στo DEBATER: “Η εικόνα που αντίκρισαν οι πυροσβέστες ήταν τραγική. Όλα συνέβησαν στο υπόγειο. Όταν κατέβηκαν κάτω βρήκαν τις σορούς μέσα. Μας ζήτησαν για να ταυτοποιηθούν να δώσουμε DNA. Περιμένουμε τώρα”

Επίσης, τονίζεται ότι στο σημείο της τραγωδίας, καθώς και στο νοσοκομείο Τρικάλων βρίσκονται ψυχολόγοι για την υποστήριξη των συγγενών των θυμάτων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ:

«Σήμερα, στις 4.30 π.μ., κατέφθασε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ο πρώτος τραυματίας από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ». Στη συνέχεια, κατέφθασαν ακόμα έξι (6) τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας είναι πυροσβέστης.

Για προληπτικούς λόγους νοσηλεύτηκαν σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας και περίπου, στις 10.00 π.μ., έλαβαν εξιτήριο.

Έως τώρα έχουν ανευρεθεί τρεις (3) απανθρακωμένοι σοροί, οι οποίες θα μεταφερθούν στο ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ προκειμένου να πραγματοποιηθεί νεκροψία- νεκροτομή, καθώς και για να γίνει η ταυτοποίηση τους.

Σημειώνεται ότι στο σημείο του συμβάντος καθώς και στο ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ έχουν μεταβεί Ψυχολόγοι για τη ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών των θυμάτων».