Από τύχη γλίτωσε χειριστής γεωργικού μηχανήματος – Εκτοξεύτηκε πέτρα κι έσπασε το τζάμι του (βίντεο)

Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε οδηγός γεωργικού μηχανήματος καταστροφέα στη Δράμα, ο οποίος κινδύνευσε σοβαρά, όταν είχε σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια εργασιών σε αγροτεμάχιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ το μηχάνημα εκτελούσε εργασίες καθαρισμού χωραφιού, πέτρα που βρισκόταν στο έδαφος εκσφενδονίστηκε από τον καταστροφέα με μεγάλη δύναμη, με αποτέλεσμα να σπάσει το μπροστινό τζάμι της καμπίνας του οδηγού.

Η πέτρα πέρασε σε ελάχιστη απόσταση από το κεφάλι του χειριστή, ο οποίος γλίτωσε κυριολεκτικά από τύχη, καθώς αν τον είχε χτυπήσει θα μπορούσε να του προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Παρά το σοκ, ο οδηγός δεν τραυματίστηκε, ωστόσο το τζάμι του οχήματος υπέστη σημαντικές ζημιές.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δείχνει τη σφοδρότητα με την οποία η πέτρα χτυπά το τζάμι, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι χειριστές βαρέων μηχανημάτων κατά την εργασία τους.

Το συμβάν υπενθυμίζει τη σημασία της χρήσης κατάλληλων μέτρων προστασίας και εξοπλισμού ασφαλείας, καθώς και της προσοχής κατά τη διάρκεια , ειδικά σε χωράφια με πέτρες ή άλλα σκληρά αντικείμενα.