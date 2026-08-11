Άγιος Δημήτριος: Πνευμονικό οίδημα η πιθανή αιτία θανάτου του αστυνομικού – Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις

Νεκρός βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 10 Αυγούστου, μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο, ένας αστυνομικός.

Όπως φαίνεται από την πρώτη εικόνα της σορού, ο άνδρας πέθανε από «πνευμονικό οίδημα» αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς για να καταλήξει σε συμπέρασμα. Ο ιατροδικαστής, τις επόμενες ώρες θα ολοκληρώσει την εξέταση της σορού ενώ αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις που θα δείξουν αν ο αστυνομικός είχε κάνει χρήση ουσιών. Το αυτοκίνητό του που εντοπίστηκε από το σήμα του κινητού του στον Άγιο Δημήτριο, ήταν κλειδωμένο από μέσα.

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Η σορός του αστυνομικού βρέθηκε στην οδό Πικροδάφνης στον Άγιο Δημήτριο. Στο σημείο βρέθηκαν από νωρίς ιατροδικαστής, στελέχη της Ασφάλειας, αλλά και αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να εξετάσουν όλα τα στοιχεία γύρω από τις συνθήκες θανάτου του.

Ο αστυνομικός βρέθηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα, το οποίο ήταν κλειδωμένο.

Το γεγονός ότι το κινητό του τηλέφωνο παρέμενε ανοιχτό, ενώ ο ίδιος δεν είχε εμφανιστεί στην υπηρεσία του από το πρωί, είναι ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές.

Ο 34χρονος, που υπηρετούσε στη ΓΑΔΑ, είχε φύγει περίπου στις 23:00 το βράδυ της Κυριακής από το σπίτι του στον Νέο Κόσμο. Η σύντροφός του, επίσης αστυνομικός, τον αναζητούσε από εκείνη τη στιγμή, δηλώνοντας την εξαφάνισή του στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως το βράδυ της Δευτέρας.

Λίγες ώρες αργότερα, συνάδελφοί του τον εντόπισαν νεκρό μέσα στο υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύντροφός του είχε αναφέρει πως την ημέρα που εξαφανίστηκε δεν είχε συμβεί κάτι αξιοσημείωτο, στοιχείο που προστίθεται στα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι αστυνομικοί.