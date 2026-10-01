Έσπασαν οι κάβοι κρουαζιερόπλοιου μέσα στο λιμάνι της Ρόδου – Ακούμπησε σε άλλο πλοίο (βίντεο+φωτογραφίες)

Ένα περιστατικό σημειώθηκε χθες, τις βραδινές ώρες, στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν έσπασαν κάβοι του κρουαζιερόπλοιου «Scarlet Lady», με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί και να υπάρξει επακούμβηση με το επιβατηγό-τουριστικό πλοίο «King of Rhodes», το οποίο βρισκόταν δεμένο σε κοντινό σημείο.

Το «Scarlet Lady», με σημαία Μπαχαμών, έχει μήκος περίπου 278 μέτρα και ζυγίζει πάνω από 70.000 τόνους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το περιστατικό, από τη θραύση των κάβων προκλήθηκε η επακούμβηση του κρουαζιερόπλοιου με το «King of Rhodes».

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ σύμφωνα με το Λιμενικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Μετά το συμβάν, η Λιμενική Αρχή Ρόδου απαγόρευσε τον απόπλου και των δύο πλοίων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η φωταγώγηση που είχε προκαλέσει συζητήσεις

Το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο είχε βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων και πριν από λίγες ημέρες, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διέλευσή του ανοιχτά της Κω, η πλευρά του πλοίου φωταγωγήθηκε με LED δημιουργώντας την εικόνα μιας μεγάλης τουρκικής σημαίας.

Το εντυπωσιακό θέαμα είχε προκαλέσει σχόλια, καθώς η φωταγώγηση ήταν ορατή από μεγάλη απόσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, δεν υπάρχει γενική απαγόρευση για τη χρήση φωτισμού LED σε κρουαζιερόπλοιο με τον οποίο μπορεί να σχηματίζεται η σημαία μιας ξένης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι ο φωτισμός δεν επηρεάζει τα προβλεπόμενα φώτα ναυσιπλοΐας και δεν παραβιάζονται οι κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το νέο περιστατικό στη Ρόδο, πάντως, αφορά τη θραύση των κάβων και την επακούμβηση των δύο πλοίων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αναφερθεί τραυματισμός ή θαλάσσια ρύπανση.

Σύμφωνα με μαρτυρία στο DEBATER:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ξαφνικά έκανε μια δυνατή ριπή ανέμου και έσπασε η μπίτα (δέστρα) του λιμανιού. Το κρουαζιερόπλοιο άρχισε να κινείται. Έπεσε σε ένα άλλο δεμένο πλοίο, που έσπασαν και αυτού οι κάβοι, και στη συνέχεια χτύπησε ένα τρίτο δίπλα.

Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος».