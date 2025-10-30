Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λένορμαν – Νεκρός 61χρονος που έπεσε με το όχημα του σε αυτοκίνητα

Τραγωδία στην άσφαλτο

Τραγωδία στη Λένορμαν – Νεκρός 61χρονος που έπεσε με το όχημα του σε αυτοκίνητα
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 00:15

Ανειπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 30/10 στην Λένορμαν.

Συγκεκριμένα όλα συνέβησαν στις 19:20 όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 61χρονος άνδρας προσέκρουσε σε τέσσερα αυτοκίνητα που είχαν σταματήσει σε κόκκινο σηματοδότη στο ρεύμα προς Κηφισό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την σύγκρουση ο οδηγός του οχήματος που προκάλεσε το τροχαίο έχασε την ζωή του.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ