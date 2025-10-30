Τραγωδία στη Λένορμαν – Νεκρός 61χρονος που έπεσε με το όχημα του σε αυτοκίνητα
Τραγωδία στην άσφαλτο
Ανειπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 30/10 στην Λένορμαν.
Συγκεκριμένα όλα συνέβησαν στις 19:20 όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 61χρονος άνδρας προσέκρουσε σε τέσσερα αυτοκίνητα που είχαν σταματήσει σε κόκκινο σηματοδότη στο ρεύμα προς Κηφισό.
Από την σύγκρουση ο οδηγός του οχήματος που προκάλεσε το τροχαίο έχασε την ζωή του.
