ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Γλυφάδα: Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας (Βίντεο)

Σοκάρουν οι εικόνες

Άνω Γλυφάδα: Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Άνω Γλυφάδα με τις εικόνες να είναι σοκαριστικές το βράδυ της Τετάρτης 21/1.

Συγκεκριμένα, όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο του DEBATER δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, παρασέρνοντας ότι έβρισκαν μπροστά τους.

Παράλληλα, ο γνωστός τραγουδιστής Πάνος Καλλίδης με ανάρτησή του στο Instagram έδειξε την μανία των καιρικών φαινομένων.

