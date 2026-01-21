Άνω Γλυφάδα: Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας (Βίντεο)

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Άνω Γλυφάδα με τις εικόνες να είναι σοκαριστικές το βράδυ της Τετάρτης 21/1.

Συγκεκριμένα, όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο του DEBATER δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, παρασέρνοντας ότι έβρισκαν μπροστά τους.

Παράλληλα, ο γνωστός τραγουδιστής Πάνος Καλλίδης με ανάρτησή του στο Instagram έδειξε την μανία των καιρικών φαινομένων.