Τουρκικά F-16 παραβιάζουν το FIR Αθηνών μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου

Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 παραβίασαν το FIR Αθηνών, πετώντας μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, χωρίς να έχουν καταθέσει σχέδιο πτήσης, το απόγευμα της Δευτέρας (1/9/25). Πρόκειται για την πρώτη παράβαση οπλισμένων τουρκικών μαχητικών εδώ και αρκετούς μήνες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, τα δύο αεροσκάφη εισήλθαν οπλισμένα στο FIR Αθηνών, παραβιάζοντας τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Επιπλέον, ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και ένα ελικόπτερο πραγματοποίησαν άλλες δύο παραβάσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος κατηγόρησε τους Έλληνες πολιτικούς ότι ασκούν «φθηνή πολιτική», καλλιεργώντας «το αντιτουρκικό αίσθημα» στον ελληνικό λαό, ενώ έκανε και προσωπική επίθεση στον Έλληνα υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια. Ο κ. Δένδιας απάντησε: «Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, για τις οποίες με πληροφόρησαν. Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός».

Η τελευταία φορά που οπλισμένα τουρκικά F-16 παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο ήταν τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ μη οπλισμένα τουρκικά μαχητικά είχαν πραγματοποιήσει παραβάσεις του FIR Αθηνών τον Νοέμβριο του 2024. Κατασκοπευτικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και drones της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζουν να πετούν στο FIR Αθηνών χωρίς κατάθεση σχεδίων πτήσης.