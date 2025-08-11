Τορίνο: «Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου», λέει ο πατέρας του 15χρονου
Που υπεβλήθη σε μεταμόσχευση ήπατος
Στην επιτυχημένη μεταμόσχευση ήπατος που υποβλήθηκε ο 15χρονος γιος του στο Τορίνο στάθηκε ο πατέρας του ανήλικου που κόντεψε να πεθάνει από υποθερμία στο Μέτσοβο.
«Δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Βγήκαμε από την Εντατική, είμαστε στο δωμάτιό μας. Το παιδί άρχισε να μιλάει, να τρώει. Δόξα τω Θεό. Όλα καλά, όλα καλά» ανέφερε μιλώντας στον Alpha για να προσθέσει:
«Ήταν η γυναίκα μου εκεί, ρώτησε πού είναι ο μπαμπάς, είπε και άλλα λογάκια αρκετά. Ευχαριστώ όλη την κοινωνία, την πολιτεία στην Ελλάδα που με βοήθησε και ηθικά και πρακτικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το αγγελούδι αυτό που έδωσε ζωή στο δικό μου παιδί. Τι να πω; Είμαι συγκινημένος».
