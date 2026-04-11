Το εορταστικό ωράριο για το Μεγάλο Σάββατο – Πότε κλείνουν τα καταστήματα

Τα τελευταία τους ψώνια πριν από το Πάσχα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οι καταναλωτές το Μεγάλο Σάββατο, με τα καταστήματα να εφαρμόζουν «ειδικό» ωράριο.

Αναλυτικά το ωράριο των καταστημάτων για το Μεγάλο Σάββατο:

Εμπορικά καταστήματα

Άνοιγμα: 09:00

Κλείσιμο: 15:00

Λειτουργούν μόνο το πρωί, με πιο σύντομο ωράριο από τις καθημερινές.

Σούπερ μάρκετ

Άνοιγμα: 08:00

Κλείσιμο: συνήθως 18:00 – 20:00 (ανάλογα την αλυσίδα)

Καλό είναι να πάτε νωρίς γιατί έχει πολύ κόσμο και τελειώνουν βασικά προϊόντα (αρνί, αυγά, τσουρέκια κ.λπ.)

Κυριακή του Πάσχα: ΚΛΕΙΣΤΑ

Δευτέρα του Πάσχα: ΚΛΕΙΣΤΑ

Από την Τρίτη του Πάσχα (14 Απριλίου) τα καταστήματα ανοίγουν ξανά με κανονικό ωράριο.