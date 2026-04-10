Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά ενόψει Πάσχα – Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Κορυφώνεται η εμπορική κίνηση, τις τελευταίες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, με τους καταναλωτές να σπεύδουν για τις αγορές της τελευταίας στιγμής, ενόψει του Πάσχα.

Την ίδια ώρα, όπως έχει ανακοινώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, έχουν ενταθεί οι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια, με στόχο τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την ουσιαστική προστασία των καταναλωτών, ιδίως σε μία περίοδο αυξημένης ζήτησης.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 300 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, ενώ η παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών ενισχύεται περαιτέρω, σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή και αύριο, Μεγάλο Σάββατο, με αυξημένη επιχειρησιακή κινητοποίηση σε κρίσιμα σημεία της αγοράς.

Όπως επισημαίνεται, η Αρχή παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την εξέλιξη των τιμών και τη διαθεσιμότητα των πασχαλινών προϊόντων, καθώς και των αμνοεριφίων, μέσω συνεχούς και συστηματικής συλλογής και ανάλυσης δεδομένων από το σύνολο της αγοράς.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι τιμές στο αρνί διαμορφώνονται σε επίπεδα αντίστοιχα με την περυσινή χρονιά. Ειδικότερα, στα σούπερ μάρκετ κυμαίνονται από 11,49 έως 11,90 ευρώ το κιλό, καλύπτοντας πάνω από το 98% της αγοράς, ενώ στις μεγάλες αγορές, όπως η Βαρβάκειος, ξεκινούν από 8,99 ευρώ το κιλό.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι οι καταναλωτές διαθέτουν ουσιαστικές επιλογές και στα συνοικιακά κρεοπωλεία, όπου καταγράφεται επάρκεια προϊόντων και συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

Από την πλευρά της, η ΕΣΕΕ εκτιμά ότι το κόστος για το φετινό πασχαλινό τραπέζι για 4 έως 6 άτομα κυμαίνεται από 107,20 έως 156,20 ευρώ, αυξημένο κατά 7,8% έως 9,3% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών.

Όπως σημειώνεται, το εύρος των τιμών αποδίδεται στη διαφοροποίηση της ποιότητας των προϊόντων, στις τοπικές ιδιαιτερότητες των αγορών και στους διαφορετικούς τύπους καταστημάτων, ενώ οι τιμές είναι ενδεικτικές και αποτυπώνουν τη γενική εικόνα της αγοράς.

Σε δήλωσή του, ο διοικητικός διευθυντής του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ, Χαράλαμπος Αράχωβας, ανέφερε ότι «οι τιμές των τροφίμων για το πασχαλινό τραπέζι κινούνται για ακόμη μία χρονιά ανοδικά, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά και περιορίζοντας τις δαπάνες για άλλα αγαθά». Όπως εξήγησε, η αύξηση οφείλεται στο υψηλότερο κόστος παραγωγής και μεταφοράς λόγω ενέργειας, στις ασθένειες που επηρέασαν το ζωικό κεφάλαιο, αλλά και στη σύμπτωση Ορθόδοξου και Καθολικού Πάσχα σε κοντινό χρονικό διάστημα, που ενίσχυσε τη ζήτηση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι τιμές στα σοκολατένια αυγά παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, υπενθυμίζοντας ότι το 2025 είχαν καταγράψει σημαντική αύξηση λόγω της ανόδου της τιμής του κακάο. Τόνισε, επίσης, ότι το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα κατευθύνεται κυρίως στην κάλυψη βασικών αναγκών, περιορίζοντας τις αυθόρμητες αγορές, σε ένα περιβάλλον παρατεταμένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν με περιορισμένο ωράριο, από τις 13:00 έως τις 19:00 και το Μεγάλο Σάββατο, οπότε και κορυφώνεται η εμπορική κίνηση, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 15:00. Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα ακολουθούν διευρυμένο ωράριο, καθώς σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή λειτουργούν από τις 13:00 έως τις 20:00 ή 21:00 και το Μεγάλο Σάββατο από τις 10:00 έως τις 18:00, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έως τις 19:00.