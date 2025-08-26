Το BBC World Service και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών προσκαλούν το κοινό σε μια μεγάλη δημόσια συζήτηση με παγκόσμιο ακροατήριο

Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 19:00, η ραδιοφωνική εκπομπή BBC World Questions έρχεται στην Ελλάδα και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, για να θέσει σε δημόσια συζήτηση τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις της χώρας.

Η κλιματική αλλαγή και οι πυρκαγιές, η οικονομική ανάπτυξη και η ποικιλομορφία, η μετανάστευση, ο τουρισμός και η ελευθερία του Τύπου, θα αποτελέσουν τους βασικούς θεματικούς άξονες μιας συζήτησης, όπου το κοινό έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, αφού οι ερωτήσεις του θα είναι το επίκεντρο της συζήτησης, όπως πληροφορεί το σχετικό δελτίο Τύπου.

Οι ομιλητές:

Σοφία Ζαχαράκη – Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Παύλος Γερουλάνος – Βουλευτής ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Ξένια Κουναλάκη – Δημοσιογράφος, Η Καθημερινή

Γιάννης Κουτσομύτης – Αναλυτής ευρωπαϊκών υποθέσεων

Και οι τέσσερις θα βρίσκονται υπό τον συντονισμό του έμπειρου ανταποκριτή του BBC Jonny Dymond, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις του κοινού, τις οποίες θα συλλέξουν οι διοργανωτές του BBC στη διάρκεια της υποδοχής, η οποία θα ξεκινήσει στις 18:00 στο Lounge Συνδρομητών.

Η εκπομπή ηχογραφείται με ζωντανό κοινό και θα μεταδοθεί από το BBC World Service το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου. Θα είναι επίσης διαθέσιμη στο BBC Sounds, στο BBC News Channel, στο κανάλι BBC World Service στο YouTube και σε μεγάλες πλατφόρμες podcast.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα αγγλικά, χωρίς ταυτόχρονη διερμηνεία.

Η εγγραφή της εκπομπής ξεκινάει στις 19:00, πέρας προσέλευσης 18:00. Η είσοδος γίνεται με δελτία προτεραιότητας κατόπιν προεγγραφής στο www.megaron.gr.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δείτε περισσότερα για την εκδήλωση στην ιστοσελίδα του Μεγάρου https://www.megaron.gr/event/bbc-world-questions-greece/.