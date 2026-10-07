Φίλιππος Καμπούρης: Κελεκίδου, Βολάνης και Ζαζόπουλος κατέθεσαν στη ΓΑΔΑ για το κύκλωμα – Η αποκάλυψη για τα κρυπτονομίσματα

Στη ΓΑΔΑ κατέθεσαν την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, για το κύκλωμα, που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, με αρχηγικά μέλη τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Σώτης Βολάνης κι ο Αλέκος Ζαζόπουλος, οι οποίοι συνεργάζονταν με τον παρουσιαστή και πρόεδρο του ΛΑΟΣ, αφού κλήθηκαν από τους αστυνομικούς της Οικονομικής Αστυνομίας.

Οι τραγουδιστές κλήθηκαν ως μάρτυρες για να καταθέσουν για τα όσα γνώριζαν για τον Φίλιππο Καμπούρη και να επιβεβαιώσουν το αν πράγματι ήταν εκείνος ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου στο οποίο εργαζόταν οι καλλιτέχνες.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι μάρτυρες κατέθεσαν ότι ήταν δηλωμένοι και πληρώνονταν από τις εικονικές εταιρείες αλλά οι συνεννοήσεις ήταν με τον Φίλιππο Καμπούρη.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Αλέκος Ζαζόπουλος υποστήριξε ότι ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης του πρότεινε λεφτά σε κρυπτονομίσματα.

Για την υπόθεση αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν συνολικά 10 καλλιτέχνες.

Δίωξη για πέντε κακουργήματα κι ένα πλημμέλημα

Υπενθυμίζεται ότι εις βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των υπόλοιπων συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Συγκεκριμένα, κατηγορούνται κατά περίπτωση για: διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120 .000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, συνέργεια σε απάτη, ξέπλυμα, μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.