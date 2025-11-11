Το άλλο πρόσωπο της Κρήτης: Δείτε την αντίδραση νεαρού που του ανακοινώνει η σύντροφός του την εγκυμοσύνη (βίντεο)

Μια στιγμή καθαρής ανθρώπινης χαράς έρχεται από τα Χανιά και κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων. Η Εύα και ο Γιώργος, ένα ζευγάρι που δεν συνηθίζει να εκθέτει τη ζωή του δημόσια, συγκίνησαν χιλιάδες ανθρώπους με την αυθόρμητη αντίδραση του Γιώργου, όταν έμαθε ότι θα γίνει πατέρας.

Η Εύα μίλησε στο DEBATER και αποκάλυψε πώς στήθηκε η έκπληξη, αλλά και τι προηγήθηκε πριν από αυτό το τόσο ιδιαίτερο βίντεο.

Όπως εξηγεί, όταν οι δυο τους αποφάσισαν να προσπαθήσουν για παιδί, η ίδια επέλεξε να κρατήσει χαμηλά τον ενθουσιασμό, για να μειώσει όσο γινόταν το άγχος και την πίεση:

«Έκανα ό,τι μπορούσα για να τον προετοιμάσω ότι μπορεί να μην είναι όλα εύκολα. Βλέπουμε γύρω μας πόσος κόσμος δυσκολεύεται… Κι εγώ ήθελα να υπάρχει ηρεμία, να μην υπάρχει εκείνη η αγωνία που πολλές φορές φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα», λέει.

Η επικοινωνία, σύμφωνα με την ίδια, ήταν το κλειδί: «Παίζει τεράστιο ρόλο η σχέση και η εμπιστοσύνη. Να ξέρεις ότι ό,τι κι αν γίνει, ο άλλος θα είναι εκεί».

Λίγο καιρό μετά, η Εύα άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι αλλάζει. Δεν ήθελε όμως να βιαστεί. Περίμενε να επιβεβαιώσει την καθυστέρηση και τελικά έκανε το τεστ μόνη της — χωρίς να πει τίποτα στον Γιώργο. «Ήξερα πως αν ήταν θετικό, ήθελα να του το ανακοινώσω με τρόπο που θα θυμόμαστε για πάντα», εξηγεί.

Εκείνη την περίοδο είχαν κανονίσει ένα διήμερο εκδρομή. Η Εύα αποφάσισε ότι αυτό θα ήταν το ιδανικό σκηνικό για την αποκάλυψη. Το μόνο πρόβλημα; Έπρεπε να δικαιολογήσει το γεγονός ότι ξαφνικά… ήθελε να καταγράφει τα πάντα σε βίντεο.

«Τρεις μέρες πριν, όταν πλέον είχα σιγουρευτεί ότι είμαι έγκυος, άρχισα να του λέω ότι θέλω να γίνω influencer. Με κοιτούσε περίεργα και γελούσε, αλλά είπε ναι. Κάπως έτσι τον έπεισα να βάλουμε την κάμερα να γράφει».

Όταν ήρθε η στιγμή, η αντίδραση του Γιώργου ήταν ακριβώς όπως την είχε ονειρευτεί: έκπληξη, δάκρυα και μια απερίγραπτη χαρά που δύσκολα κρύβεται. «Πέρασαν μέρες που ξυπνούσε το βράδυ για να δει αν είναι αλήθεια», θυμάται η Εύα.

Σήμερα βρίσκονται ήδη στον έβδομο μήνα. Το πρώτο τρίμηνο ήταν δύσκολο, όπως λέει η ίδια, όμως η παρουσία του Γιώργου και της οικογένειας ήταν καθοριστική. «Πόσο σημαντικό είναι να έχεις τους ανθρώπους σου», σημειώνει.

Το ζευγάρι περιμένει πλέον την κόρη του με ανυπομονησία και κάνει σχέδια για την επόμενη μέρα — σχέδια που μοιάζουν βγαλμένα από παραμύθι. «Είναι ένα μοναδικό ταξίδι. Ευχόμαστε σε όλους όσους το θέλουν, να το ζήσουν».