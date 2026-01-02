Το αλαλούμ με την αλλαγή του χρόνου σε Πάρκο Τρίτση και Πεδίον του Άρεως (vid)

Η αλλαγή του χρόνου στην Αθήνα φέτος είχε απ’ όλα: μουσική, κόσμο, προσδοκίες, τεχνολογία και… ένα μικρό επικοινωνιακό χάος που τελικά έγινε το πιο συζητημένο σημείο της βραδιάς.

Αλλαγή χρονιάς με… τηλεδιάσκεψη στο Πεδίον του Άρεως

Ενώ η συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στο Πεδίον του Άρεως είχε ανεβάσει τη διάθεση και ο κόσμος περίμενε την κορύφωση της βραδιάς, η ροή… πάγωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μουσική σταμάτησε για μια ζωντανή σύνδεση με το Πάρκο Τρίτση, ώστε να παρακολουθήσουμε εκεί την αλλαγή του χρόνου μαζί με τον Περιφερειάρχη Αττικής.

Η ιδέα, προφανώς, ήταν καλοπροαίρετη: να «ενωθούν» τα δύο μεγάλα πάρκα της πόλης σε ένα κοινό πρωτοχρονιάτικο event.

Στην πράξη, όμως, το αποτέλεσμα μπέρδεψε περισσότερο απ’ όσο ενθουσίασε.

Τι είδαμε τελικά;

Στο Πεδίον του Άρεως, το κοινό έβλεπε τι συνέβαινε στη σκηνή του Πάρκου Τρίτση. Στο Πάρκο Τρίτση, όμως, κανείς δεν ήξερε τι ακριβώς γινόταν στο Πεδίον του Άρεως.

Και κάπου εκεί άρχισε το… κενό.

Σύμφωνα και με την ανάρτηση:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αλλαγή χρονιάς με… τηλεδιάσκεψη στο Πεδίον του Άρεως. Ενώ η συναυλία της Ελένη Φουρέιρα είχε ξεσηκώσει τον κόσμο στο Πεδίον του Άρεως, η ροή της βραδιάς… σταμάτησε. Παύση για σύνδεση με το Πάρκο Τρίτση, για να δούμε εκεί την αλλαγή της χρονιάς με τον Περιφερειάρχη Αττικής.

Η ιδέα, μάλλον, ήταν να «ενωθούν» τα δύο πάρκα. Το αποτέλεσμα;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο Πεδίον του Άρεως βλέπαμε τι γινόταν στη σκηνή του Πάρκου Τρίτση. Στο Τρίτση… κανείς δεν ήξερε τι γινόταν στο Πεδίον του Άρεως.

Ακολούθησε…

Καμία ζωντανή αντίστροφη μέτρηση

Κανένα ζωντανό δείγμα ότι «αλλάζει ο χρόνος!»

Λίγα πυροτεχνήματα (κακή ιδέα για τα πουλιά και τα ζώα του Πάρκου)

Drone show; Ναι, αλλά… στο Τρίτση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι που η Φουρέιρα είπε το αυτονόητο: τέλος στη σύνδεση και πίσω στη μουσική. Και κάπως έτσι… η Φουρέιρα έσωσε την Πρωτοχρονιά στο Πάρκο.

Καλή χρονιά, με υγεία, χαρές και χιούμορ, γιατί απ’ ό,τι φαίνεται… αυτό θα μας σώσει», αναφέρεται σε ανάρτηση στην σελίδα του πάρκου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτηση: