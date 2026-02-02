Το αεροπορικό εισιτήριο της Λόρας για Γερμανία και το “παραθυράκι” της Lufthansa που εκμεταλλεύτηκε

Πληθαίνουν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, η οποία φαίνεται πως ταξίδεψε την ίδια μέρα της εξαφάνισής της στη Γερμανία.

Το Star παρουσίασε φωτογραφία του αεροπορικού εισιτηρίου που φέρει το όνομα της ανήλικης, το οποίο αποκαλύπτει ότι η πτήση αναχώρησε από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» για Φρανκφούρτη, στις 17:35 το απόγευμα της 8ης Ιανουαρίου.

Βέβαια, 24 ημέρες μετά την εξαφάνισή της και παρά το αεροπορικό εισιτήριο, οι Αρχές εξακολουθούν να μην μπορούν να επιβεβαιώσουν αν τελικά η 16χρονη όντως επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο για τη Γερμανία ή αν παρέμεινε στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται πως για αρκετές ημέρες, πριν ακόμη γίνει γνωστό ότι αγόρασε αεροπορικό εισιτήριο στο όνομά της, υπήρχε η εκτίμηση ότι η ανήλικη ενδεχομένως σκόπευε να πλαστογραφήσει το διαβατήριο της μητέρας της, καθώς μοιάζουν εμφανισιακά, ώστε να ταξιδέψει χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα λόγω ηλικίας.

Ωστόσο, έγγραφο της Lufthansa φαίνεται να δίνει μια διαφορετική εξήγηση. Σε αυτό αναφέρεται ότι στις προϋποθέσεις ταξιδιού ανηλίκων συνιστάται ο ανήλικος επιβάτης πρέπει έχει μαζί του συμπληρωμένο το έντυπο για ασυνόδευτο παιδί, καθώς και φωτοαντίγραφο διαβατηρίου γονέα.

Αυτή η διατύπωση αφήνει ένα «παραθυράκι» που επιτρέπει σε ανηλίκους ηλικίας από 12 έως 17 ετών να ταξιδέψουν μόνοι τους, χωρίς να υπάρξει ουσιαστικό εμπόδιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, η Λόρα φαίνεται πως είχε ερευνήσει σχολαστικά όλες αυτές τις λεπτομέρειες πριν φύγει από τη χώρα, με τις κινήσεις της να δείχνουν ότι τίποτα δεν ήταν τυχαίο.

Το βίντεο ντοκουμέντο και η διαδρομή προς το αεροδρόμιο

Την ίδια ώρα, νέο βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη Λόρα να επιβιβάζεται σε ταξί με προορισμό το αεροδρόμιο στις 8 Ιανουαρίου, στις 11:46 το πρωί, όταν η ανήλικη βγήκε από ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια κρατώντας το εισιτήριό της. Σημειώνεται ότι δεν είχε μαζί της βαλίτσα, παρά μόνο μία τσάντα.

Ο οδηγός του ταξί περιέγραψε στο Star ότι η διαδρομή είχε δηλωμένο προορισμό το αεροδρόμιο μέσω εφαρμογής. Όπως αναφέρει, η μοναδική λέξη που του είπε η Λόρα ήταν «airport», ενώ δε φαινόταν να γνωρίζει καλά αγγλικά.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, σύμφωνα με τον οδηγό, η 16χρονη παρέμενε σιωπηλή στο πίσω κάθισμα. Κάποια στιγμή μίλησε για λίγο στο κινητό της, χαμηλόφωνα και στα ρωσικά. Στο τέλος της διαδρομής πλήρωσε με μετρητά και αποχώρησε χωρίς άλλη κουβέντα.