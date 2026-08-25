Πέθανε ο ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης σε ηλικία 72 ετών – Εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 24 Αυγούστου ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης, σε ηλικία 72 ετών, στο διαμέρισμα του στα Εξάρχεια.

Τα ίχνη του καλλιτέχνη είχαν χαθεί εδώ και μέρες, με το πιθανότερο σενάριο για τον θάνατό του να είναι η αυτοχειρία.

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Ποιος ήταν ο Χρήστος Μαρκίδης

Ο Χρήστος Μαρκίδης γεννήθηκε στη Δράμα το 1954 και φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, όπου σπούδασε Ζωγραφική από το 1974 έως το 1979.

Στη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας παρουσίασε το έργο του σε 14 ατομικές εκθέσεις, ενώ συμμετείχε σε περισσότερες από 70 ομαδικές εκθέσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία και στον χώρο της ποίησης, έχοντας εκδώσει έξι ποιητικές συλλογές: «Μονόζυγο-Τέσσερα Σχεδιάσματα» (Διάττων, 1999), «Έως» (Διάττων, 2001), «Άτια στο σκοτεινό νερό» (Εκδόσεις του Φοίνικα, 2003), «Κιννάβαρι» (Άγρα, 2009), «Δράκων κατήλθες» (Τυπωθήτω-Λάλον Ύδωρ, 2013) και «Έρεβος ή το άλλο φως» (Εκδόσεις του Φοίνικα, 2020).

Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται επίσης τα δοκιμιακά πεζογραφήματα «Κατάματα», που κυκλοφόρησε αρχικά από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης το 2005 και επανεκδόθηκε το 2014, ενώ το 2022 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρμός.