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ΕΛΛΑΔΑ

Την Κυριακή στη Νίκαια το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη – Αναμένονται 5.000 άνθρωποι

Θα ακολουθήσει μικρή πορεία προς το Γ’ Νεκροταφείο

Την Κυριακή στη Νίκαια το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη – Αναμένονται 5.000 άνθρωποι
Η Heaven Music αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα μήνυμα αγάπης και ευγνωμοσύνης για την κοινή μουσική τους πορεία. (Πηγή φωτογραφίας: Facebook / Heaven Music)
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Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το 40ήμερο μνημόσυνo του Γιώργου Μαζωνάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, στις 9:30 το πρωί.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει τρισάγιο στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ’ Νεκροταφείο.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η οικογένεια του τραγουδιστή αναμένει έως και 5.000 ανθρώπους να παραστούν στο μνημόσυνο, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του.

Η εκκλησία θα διατεθεί αποκλειστικά για το μνημόσυνο του καλλιτέχνη, καθώς οι υπόλοιπες τελετές της ημέρας έχουν μεταφερθεί σε άλλους ναούς.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης, μετά την ολοκλήρωση του μνημοσύνου θα ακολουθήσει μικρή πορεία προς το Γ’ Νεκροταφείο.

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