Την Κυριακή στη Νίκαια το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη – Αναμένονται 5.000 άνθρωποι
Θα ακολουθήσει μικρή πορεία προς το Γ’ Νεκροταφείο
Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το 40ήμερο μνημόσυνo του Γιώργου Μαζωνάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, στις 9:30 το πρωί.
Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει τρισάγιο στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ’ Νεκροταφείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η οικογένεια του τραγουδιστή αναμένει έως και 5.000 ανθρώπους να παραστούν στο μνημόσυνο, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του.
Η εκκλησία θα διατεθεί αποκλειστικά για το μνημόσυνο του καλλιτέχνη, καθώς οι υπόλοιπες τελετές της ημέρας έχουν μεταφερθεί σε άλλους ναούς.
Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης, μετά την ολοκλήρωση του μνημοσύνου θα ακολουθήσει μικρή πορεία προς το Γ’ Νεκροταφείο.
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