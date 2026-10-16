Την Κυριακή στη Νίκαια το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη – Αναμένονται 5.000 άνθρωποι

Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το 40ήμερο μνημόσυνo του Γιώργου Μαζωνάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, στις 9:30 το πρωί.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει τρισάγιο στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ’ Νεκροταφείο.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η οικογένεια του τραγουδιστή αναμένει έως και 5.000 ανθρώπους να παραστούν στο μνημόσυνο, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του.

Η εκκλησία θα διατεθεί αποκλειστικά για το μνημόσυνο του καλλιτέχνη, καθώς οι υπόλοιπες τελετές της ημέρας έχουν μεταφερθεί σε άλλους ναούς.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης, μετά την ολοκλήρωση του μνημοσύνου θα ακολουθήσει μικρή πορεία προς το Γ’ Νεκροταφείο.