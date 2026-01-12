Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά εξαιτίας της κακοκαιρίας

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή των μαθημάτων με τηλεκπαίδευση στα σχολεία που έχουν κλείσει λόγω της κακοκαιρίας εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

“Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Το Υπουργείο παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.”