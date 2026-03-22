Τι καιρό θα κάνει την 25η Μαρτίου – “Με ομπρέλα και μπουφανάκι οι παρελάσεις”

Με την 25η Μαρτίου να πλησιάζει, η εικόνα για τον καιρό ανήμερα της εθνικής εορτής ξεκαθαρίζει με τους μετεωρολόγους να δίνουν τις προβλέψεις τους.

Ο ένας μετά τον άλλο, γνωστοί μετεωρολόγοι δίνουν τις προγνώσεις για την ημέρα που αναμένεται να είναι βροχερή με υγρασία και δροσιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χωρίς μεγάλες αλλαγές φαίνεται να κυλά ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία των προγνωστικών μοντέλων που παρουσίασε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του

Για την Τετάρτη 25 Μαρτίου στην Αθήνα υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών, όμως τα ποσά που προβλέπονται είναι μικρά, περίπου 1–2 χιλιοστά, και η πιθανότητα εκδήλωσης φτάνει γύρω στο 45%.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ

Δεν υπάρχει κάποια σημαντική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού.

Επειδή όλοι θέλουν τον καιρό της 25ης Μαρτίου σας παραθέτω τα προγνωστικά του ECMWF τα οποία για την Τετάρτη οι ΕΝS προβλέψεις μας στην Αθήνα δίνουν 1-2mm ως μέσο υετό με πιθανότητα 45%. Η γενική εικόνα δείχνει ότι τα περισσότερα διαστήματα της εβδομάδας στην Αθήνα δεν έχουν έντονο σήμα βροχής, η Παρασκευή είναι η ημέρα με τη σημαντικότερη πιθανότητα για αξιόλογο υετό και οι υπόλοιπες ημέρες δίνουν κυρίως ασθενείς ή τοπικές βροχές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τσατραφύλλιας: “Με ομπρέλα και μπουφανάκι η παρέλαση”

«Με ομπρέλα και μπουφανάκι οι μαθητικές παρελάσεις, αλλά και η στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας», υπογράμμισε με τη σειρά του ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Ομπρελίτσα στην παρέλαση, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα», ανέφερε στο βίντεο με την πρόγνωση του καιρού από μεσημβρινό δελτίο καιρού του Aplha.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της μαθητικής παρέλασης, θα έχουμε ψιλόβροχο στην Αττική, αλλά και στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, ενώ ανήμερα της εθνικής μας εορτής θα έχουμε και πάλι τοπικές βροχές. Θα έχουμε λίγα χιόνια στα ορεινά, ενώ και η στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας θα γίνει με ψιλόβροχο, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά».

Ο καιρός αύριο σύμφωνα με την ΕΜΥ: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και στα δυτικά πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 15 με 16 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και τα νότια τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών το μεσημέρι – απόγευμα, αλλά και διαστήματα με σχεδόν αίθριο καιρό.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές από τo μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις, με τοπικές βροχές στη Μακεδονία κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα οπότε ενδέχεται στα δυτικά να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Κατά τόπους χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις, βαθμιαία τοπικές βροχές και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές αρχικά στην Εύβοια και τις Σποράδες και το μεσημέρι – απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 και τοπικά στα νότια 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 και τοπικά στη νότια Κρήτη 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.