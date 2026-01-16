Τι είναι σύννεφα Virga που εμφανίστηκαν στον Αττικό ουρανό την Παρασκευή

Μικρά σύννεφα με ουρές έκαναν την εμφάνιση τους στον ουρανό της Αττική την Παρασκευή (16/1) δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα αλλά και εύλογες απορίες.

Το φαινόμενο είναι γνωστό ως «σύννεφα virga» και είναι αρκετά συχνό όπως αναφέρει το Meteo.gr που περιγράφει με ποιο τρόπο αυτά τα αφηρημένα αλλά όμορφα σχήματα σχηματίζονται στον ουρανό.

Τα “νέφη” virga δημιουργούνται όταν ο υετός ξεκινά από τα νέφη αλλά εξατμίζεται πριν φτάσει στο έδαφος λόγω ξηρών στρωμάτων αέρα που υπάρχουν χαμηλότερα στην ατμόσφαιρα. Ως αποτέλεσμα δημιουργείται αυτή η εικόνα με τις χαρακτηριστικές «ουρές» που κρέμονται από τα σύννεφα και χάνονται στον αέρα.

“Ένα όμορφο παράδειγμα του πόσο δυναμική και πολύπλοκη είναι η ατμόσφαιρα, ακόμα και σε μια φαινομενικά ήρεμη ημέρα,” αναφέρει χαρακτηριστικά το meteo.