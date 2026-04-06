Θήβα: Μπούκαραν σε σπίτι, απείλησαν μητέρα και γιο κι άρπαξαν χρήματα και αντικείμενα αξίας

Τον απόλυτο τρόμο βίωσαν μια μητέρα με τον 27χρονο γιο της στη Θήβα, όταν τέσσερις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι τους τα ξημερώματα της Μεγάλης Δευτέρας, απειλώντας τους προκειμένου να τους αρπάξουν χρήματα και τιμαλφή.

Όπως αναφέρει το LamiaReport, οι θρασύτατοι δράστες κρατούσαν όπλο (άγνωστο αν ήταν πιστόλι ή περίστροφο κι αν ήταν αληθινό), καθώς και ένα κατσαβίδι κι ανάγκασαν τους ανθρώπους του σπιτιού να τους δείξουν που έχουν τα κοσμήματα κι άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Οι πληροφορίες θέλουν να τους απέσπασαν και μεγάλο χρηματικό ποσό, πριν εξαφανισθούν προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ και η αξία των κοσμημάτων δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα θύματά τους ειδοποίησαν την αστυνομία, που έστησε μπλόκα σε επίκαιρα σημεία του επαρχιακού και εθνικού δικτύου για τον έλεγχο ύποπτων οχημάτων με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών που ανέλαβε την προανάκριση, εξετάζει τα ίχνη που μπορούν να άφησαν πίσω τους οι τέσσερις ληστές, καθώς και βιντεοληπτικό υλικό από πιθανά σημεία διέλευσής τους.