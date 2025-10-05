Θεσσαλονίκη: Τρόμος για νεαρή κοπέλα – Επιδειξίας την παρενόχλησε μπροστά σε σχολείο

Τον τρόμο βίωσε μια νεαρή κοπέλα στη Θεσσαλονίκη καθώς όπως ανέφερε ένας επιδειξίας την παρενόχλησε μπροστά σε σχολείο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA η 32χρονη είχε βγάλει βόλτα τα σκυλιά της και ενώ ήταν έξω από το 5ο λύκειο Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής την πλησίασε ένας άνδρας και κατέβασε το παντελόνι του.

«Μπροστά στο σχολείο στεκόταν αυτός. Με κοιτούσε πολύ έντονα, όση ώρα εμείς προχωρούσαμε στο πεζοδρόμιο. Φυσικά δεν πλησίασε γιατί εγώ έχω δύο μεγάλα σκυλιά και κάποια στιγμή που εμείς ήμασταν μέσα στο παρτέρι και προχωρούσαμε ήρθε και αυτός προς τα εκεί, αλλά όχι πολύ κοντά και κάποια στιγμή τον είδα να κάνει κάποια κίνηση στο παντελόνι του, κατάλαβα ότι κατέβασε το φερμουάρ» ανέφερε για να προσθέσει:

«Ήμουν σοκαρισμένη. Προς το τέλος αποφάσισα να βγάλω το κινητό και να τον τραβήξω, ανέβασε το φερμουάρ και συνέχισε να περπατάει κανονικά. Σε όλη αυτή τη διάρκεια με κοιτούσε, είδε ότι είχα βγάλει το κινητό δηλαδή και τον τραβούσα, δεν είχαμε πάνω από δέκα μέτρα απόσταση, αλλά δεν έμοιαζε να έχει ενοχληθεί».