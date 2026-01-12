Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις μετά από αστυνομική επιχείρηση

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για υπηκόους Τουρκίας, ηλικίας 38 και 30 ετών, καθώς και υπήκοο Γαλλίας, ηλικίας 28 ετών, ενώ επιπλέον προσήχθησαν στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας συνολικά -6- ακόμα άτομα- υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι αποχώρησαν, καθώς δεν διαπιστώθηκε κάτι σε βάρος τους.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης που υλοποιήθηκε από κοινού με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, καθώς και του Τμήματος Πληροφοριακών και Ειδικών Δράσεων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε συνολικά -4- οικίες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, ο 38χρονος και η 28χρονη κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία που διαμένουν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, -124- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, αυτοσχέδιο τσιγαριλίκι με ακατέργαστη κάνναβη, -2- κινητά τηλέφωνα και -200- ευρώ. Σημειώνεται ότι, ο 38χρονος, ο οποίος απουσίαζε από την ανωτέρω οικία την ώρα του ελέγχου, εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σε χώρο στάθμευσης Νοσοκομείου και συνελήφθη.

Παράλληλα, στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν ο 30χρονος, καθώς και έτερο άτομο, οι οποίοι επίσης προσήχθησαν. Στη συνέχεια, ο 30χρονος συνελήφθη, καθώς όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία διεθνών αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας και αναζητούνταν από τις Τουρκικές Αρχές, προκειμένου να δικαστεί για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, -124- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, αυτοσχέδιο τσιγαριλίκι με ακατέργαστη κάνναβη, -3- κινητά τηλέφωνα και -1.050- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.