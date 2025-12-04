Θεσσαλονίκη: Το Σάββατο 6/12 στήνεται το μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου από αγρότες και κτηνοτρόφους του δήμου Λαγκαδά

Το προσεχές Σάββατο, 6/12, οι παραγωγοί του Δήμου Λαγκαδά προχωρούν στη δημιουργία αγροτοκτηνοτροφικού μπλόκου στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη σημερινή συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων, όπου συζητήθηκε εκτενώς ο τρόπος συμμετοχής των τοπικών παραγωγών στο πανελλαδικό κύμα κινητοποιήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου 6/12, αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον Σοχό, την ‘Ασσηρο, τα Καλλίνδοια, την Κορώνεια, τον Βερτίσκο, τον Λαγκαδά και τον Λαχανά θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται στις κεντρικές πλατείες των χωριών τους με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Από εκεί θα κινηθούν συντεταγμένα προς τον κόμβο Δερβενίου, όπου αναμένεται να φτάσουν έως τις 15:00 το αργότερο.

Όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, στόχος είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου και δυναμικού μπλόκου που θα σηματοδοτεί την παρουσία και τη συμμετοχή του Δήμου Λαγκαδά στις ευρύτερες αγροτικές κινητοποιήσεις. Οι παραγωγοί δεν αποκλείεται να συντονίσουν τις δράσεις τους με τις υπόλοιπες αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ενιαίας φωνής και της αποτελεσματικότητας των διεκδικήσεών τους.