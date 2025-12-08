Θεσσαλονίκη: Την Τετάρτη θανατώνονται τα 450 πρόβατά του κτηνοτρόφου που κατέρρευσε – «Εγώ μαζί τους έζησα μια ζωή»

Την Τετάρτη (10.12) θα αποχαιρετήσει οριστικά το κοπάδι του ο κτηνοτρόφος Κωνσταντίνος Θεοφίλου, ο οποίος πριν λίγες ώρες πήρε εξιτήριο μετά τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο με συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ο ίδιος μιλώντας στο STAR αποκάλυψε ότι τάισε και σήμερα τα ζώα του επισημαίνοντας πως το κοπάδι του είναι όλη του η ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Άσε τι λένε οι γιατροί, εγώ είμαι γερός. Είμαι στεναχωρημένος. Αυτό που περνάμε οικογενειακώς δεν ήθελα να συμβεί», σημειώνει. «Σηκωθήκαμε σήμερα ταϊσαμε τα ζώα και μας ενημέρωσαν ότι δεν θα έρθουν να τα πάρουν σήμερα λόγω καιρικών συνθηκών, αλλά θα έρθουν την Τετάρτη να τα πάρουν για να τα θανατώσουν».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Θεοφίλου νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών, αφού την Παρασκευή (05.12) είχε αποχαιρετήσει με δάκρυα στα μάτια 450 καθαρόαιμα πρόβατα, κάτι που του προκάλεσε τεράστια θλίψη και κατέρρευσε.