Θεσσαλονίκη: Θρήνος στο Κρυονέρι Λαγκαδά – Νεκρή 30χρονη έγκυος από ανακοπή καρδιάς

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στο Κρυονέρι Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, ο αιφνίδιος θάνατος μιας 30χρονης εγκύου, η οποία κατέληξε μετά από ανακοπή καρδιάς.

Το βράδυ της Πέμπτης (21/8), η γυναίκα ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της στο σπίτι της. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στήθηκε «γέφυρα ζωής» με τη συνδρομή της Τροχαίας και του Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδά, ώστε το ασθενοφόρο να φτάσει γρήγορα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με περιπολικό να ανοίγει τον δρόμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το typosthes, η 30χρονη εισήχθη διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.