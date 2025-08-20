Θεσσαλονίκη: Τέλος η αυθαιρεσία με τα ηλεκτρικά πατίνια – Αγγελούδης: “Να βάλουμε τέλος στα φαινόμενα κατάληψης του δημόσιου χώρου”

Να υποβάλουν από τις 25 Αυγούστου μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου τις αιτήσεις τους αναφορικά με τις θέσεις που μπορούν να κατοχυρώσουν στην πόλη για τη στάθμευση συνολικά 800 πατινιών σε συγκεκριμένους, οριοθετημένους χώρους ζήτα ο Δήμος Θεσσαλονίκης με σχετική επιστολή που απεστάλη προς όλες τις εταιρείες εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών στην πόλη.

Όπως έγινε γνωστό για την αποτροπή φαινομένων αυθαιρεσίας που έχουν παρατηρηθεί, ηλεκτρικά πατίνια που θα αφήνονται εκτός των προβλεπόμενων θέσεων στάθμευσης θα κατάσχονται και θα επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα στις εταιρείες, μετά και την έναρξη εφαρμογής του νέου ΚΟΚ, από τις 13 Σεπτεμβρίου.

Σε σχετική δήλωσή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης επισήμανε: “Ο κύβος ερρίφθη. Είναι δέσμευσή μας να βάλουμε τέλος στα φαινόμενα κατάληψης του δημόσιου χώρου από ηλεκτρικά πατίνια που αφήνονται παρατημένα παντού. Με την εφαρμογή της νέας Κανονιστικής και του νέου ΚΟΚ μπαίνουν κανόνες που οφείλουν να γίνουν σεβαστοί. Εάν διαπιστωθεί πως κάποιοι επιμένουν να παρανομούν, θα προχωρήσουμε σε συνολική επαναξιολόγηση της στάσης μας”.