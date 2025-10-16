Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 26χρονος μετά από εργατικό ατύχημα

Στο πόδι τραυματίστηκε ένας 26χρονος μετά από εργατικό ατύχημα που έγινε, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, σε επιχείρηση στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο 26χρονος τραυματίστηκε όταν έπεσε στο πόδι του ξυλοκιβώτιο.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»