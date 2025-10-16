Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 26χρονος μετά από εργατικό ατύχημα

Τραυματίστηκε στο πόδι

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 26χρονος μετά από εργατικό ατύχημα
(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Στο πόδι τραυματίστηκε ένας 26χρονος μετά από εργατικό ατύχημα που έγινε, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, σε επιχείρηση στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο 26χρονος τραυματίστηκε όταν έπεσε στο πόδι του ξυλοκιβώτιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ