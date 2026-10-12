Θεσσαλονίκη: “Σφραγίστηκε” η κλινική στη Θέρμη λόγω υποστελέχωσης (βίντεο)

Στο “σφράγισμα” της κλινικής στην περιοχή της Θέρμης, μετά την ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης, προχώρησε σήμερα, Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival, πρόκειται για την κλινική που ανήκει στον ίδιο όμιλο με το ιατρικό κέντρο που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες με αποτέλεσμα να αποφασιστεί το κλείσιμό του.

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Η κλινική στη Θέρμη Θεσσαλονίκης εκκενώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, με τους 20 ασθενείς που νοσηλεύονταν εκεί να έχουν απομακρυνθεί. Σήμερα το πρωί έσπευσαν εισαγγελέας παρουσία αστυνομικών προκειμένου να εφαρμοστεί η σχετική απόφαση και να σφραγιστεί η κλινική.

Σε δηλώσεις του ο επιστημονικός διευθυντής της κλινικής στη Θέρμη, Μανώλης Πάγκαλος, αμφισβήτησε τον λόγο του «σφραγίσματος» της δομής και κατήγγειλε πως 150 ασθενείς μένουν στον «αέρα» λόγω της συγκεκριμένης απόφασης.

«Περιμένουμε να έρθει η Περιφέρεια και ο Εισαγγελέας για να κλείσουν την κλινική. Η κλινική σφραγίζεται γιατί όπως λένε είναι υποστελεχωμένη. Ενώ η κλινική είχε 105 κλίνες και οι ασθενείς που νοσηλεύονταν ήταν 20-30, η Περιφέρεια ζήτησε να υπάρχουν νοσηλευτές και ασθενείς για 105 κρεβάτια. Αυτό θεωρούμε ότι ήταν παράλογο και δεν μπορούσε να γίνει. Στην πορεία υπήρξε μια συζήτηση για το αν θα μπορούσε να υπάρξει αναλογικότητα στον αριθμό των εργαζομένων και των ασθενών. Στη συνέχεια εμείς μειώσαμε τα κρεβάτια σε 44 ωστόσο η Περιφέρεια θεώρησε ότι και αυτό δεν είναι σωστό και ότι η κλινική δεν είναι σωστά στελεχωμένη τη στιγμή που μέχρι το Σάββατο είχε 20 ασθενείς. Η κλινική είχε αρκετούς νοσηλευτές για τους 20-30 ασθενείς που είχε», υποστήριξε αρχικά κ. Πάγκαλος.

«Εκτός από το κομμάτι της νοσηλείας η κλινική πραγματοποιούσε και κλινικές μελέτες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να διεξαχθούν παρότι υπάρχουν αποφάσεις του ΕΟΦ και του FDA. Μετά την απόφαση της Περιφέρειας, οι μελέτες αυτές που γίνονται σε εξωτερικούς ασθενείς με σύγχρονα φάρμακα δεν μπορούν να γίνουν με αποτέλεσμα 150 ασθενείς να είναι στον αέρα. Οι μελέτες αυτές αφορούσαν στον διαβήτη, την παχυσαρκία, την υπέρταση και την νεφρική ανεπάρκεια», κατέληξε.