Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων από ισχυρούς ανέμους – Τραυματίστηκαν δύο παιδιά (Εικόνες & Βίντεο)

Προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι που έπληξαν το μεσημέρι τη Θεσσαλονίκη, με πτώσεις δέντρων να καταγράφονται σε διάφορα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τέσσερα περιστατικά πτώσης δέντρων σημειώθηκαν εντός του δήμου Θεσσαλονίκης και ένα ακόμη στην περιοχή της Καλαμαριάς, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τραυματισμός ανηλίκων στο κέντρο της πόλης

Σύμφωνα με το voria.gr, το πιο σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε στον άξονα της Αριστοτέλους, στην πλατεία Δικαστηρίων, όπου η πτώση δέντρου είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ανηλίκων, που υπέστησαν εκδορές στα χέρια. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ τα παιδιά αποχώρησαν λίγο αργότερα με τη συνοδό τους.

Το δέντρο που έπεσε στην πλατεία Δικαστηρίων κατέρρευσε πίσω από το άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου, με συνεργεία του δήμου να σπεύδουν για την άμεση κοπή και απομάκρυνσή του.

Ζημιές σε όχημα κοντά στο ΑΧΕΠΑ

Ακόμη ένα περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του ΑΧΕΠΑ, επί της οδού Κυριάκου Μάτση, όπου μεγάλο δέντρο καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Διακοπή κυκλοφορίας τρένων

Την ίδια ώρα, πτώση δέντρου πάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές προκάλεσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη, μέχρι την απομάκρυνσή του και την αποκατάσταση της γραμμής.