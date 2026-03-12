Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 25χρονο στην Πολίχνη – Τι είπε στην απολογία του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 27χρονος που παρέσυρε και σκότωσε 25χρονο στην περιοχή της Πολίχνης στην Θεσσαλονίκη.

Την Τέταρτη ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για

επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο. Είχε παραπεμφθεί στον 3ο Τακτικό Ανακριτή από τον οποίο είχε ζητήσει και είχε λάβει προθεσμία για ετοιμάσει την απολογία του.

Ενώπιον ανακριτή υποστήριξε, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr: «Είμαι μετανιωμένος για όλα όσα συνέβησαν. Λυπάμαι πολύ. Έχασα με κάποιο τρόπο τον έλεγχο, δεν θυμάμαι ακριβώς πως έγινε και λόγω της απειρίας μου στην οδήγηση το αυτοκίνητο εξετράπη πάνω στο πεζοδρόμιο.

Δεν έκανα καμία κόντρα, δεν έχω την οδηγική εμπειρία για να κάνω κόντρες. Είμαι συντετριμμένος για το κακό που έγινε. Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του. Αναγνωρίζω το κακό που συνέβη αλλά δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να προκαλέσω τροχαίο».