Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε η παρέλαση μαθητικών, πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων (Εικόνες)

Με την παρέλαση αντιπροσωπευτικών μαθητικών, πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου τιμήθηκε στη Θεσσαλονίκη η επέτειος της Επανάστασης του 1821.

«Σε τέτοιες μέρες πρέπει να σκεφτόμαστε πάντοτε εκείνους που μας έδωσαν το πιο πολύτιμο αγαθό, την ελευθερία μας. Μια ελευθερία που δεν είναι απλώς δικαίωμα για μας, κυρίως είναι υποχρέωση να τη διατηρήσουμε ακέραια και να την κληροδοτήσουμε με τη σειρά μας στις επόμενες γενιές. Μια Ελλάδα πιο δυνατή, πιο ακμαία. Και ειδικά σήμερα με αυτή την ταραγμένη περίοδο στην οποία διερχόμαστε, σε μια ταραγμένη περιοχή με πολέμους, είναι πολύ σημαντικό ότι η Ελλάδα προβάλλει ως μια νησίδα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Ο ελληνικός λαός από το υστέρημά του αναβαθμίζει τις ένοπλες δυνάμεις. Η Ελλάδα με συμφωνίες και συνθήκες αυξάνει την ισχύ της και έτσι είναι σε θέση να διαφυλάξει απόλυτα και την ειρήνη της και την εδαφική ακεραιότητά της. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας.», δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, ο οποίος παρέστη στην παρέλαση εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση.

Πηγή: Eurokinissi

«Ανήμερα του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου και της 25ης Μαρτίου τιμούμε την ορθόδοξη πίστη μας και τους αγώνες και τις θυσίες του ελληνικού έθνους για την ελευθερία του. Η Ελλάδα ισχυρή, ενωμένη και αποφασισμένη με αυτοπεποίθηση είναι έτοιμη αν χρειαστεί να υπερασπιστεί τα δίκαια του Οικουμενικού Ελληνισμού σε όλη τη γη. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες.», δήλωσε ο βουλευτής της Ν.Δ., Γκολιδάκης Διαμαντής, ο οποίος εκπροσώπησε τη Βουλή.

«Γιορτάζουμε σήμερα τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, της υπερμάχου στρατηγού και προστάτιδος του έθνους μας. Γιορτάζουμε και την Επανάσταση του ’21, την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού. Σήμερα ο λαός μας γονατίζει με ευγνωμοσύνη και τιμά το αίμα και τους αγώνες των αθάνατων αγωνιστών και ηρώων του ’21 οι οποίοι αγωνίστηκαν για μια Ελλάδα ελεύθερη, ανεξάρτητη και ισχυρή και όχι για μια Ελλάδα της διαφθοράς, της Ελλάδας με έλειμμα δικαιοσύνης, μια Ελλάδα σε δημογραφική κατάρρευση και με μύρια προβλήματα στην παιδεία και στην υγεία. Το μήνυμα που πρέπει όλοι οι Έλληνες σήμερα και οι Ελληνίδες να έχουν στην καρδιά τους είναι ένα. Ενωμένοι με τη βοήθεια της Παναγίας μας μπορούμε να πετύχουμε πολλά, αλλιώς “αν μισούνται ανάμεσό τους δεν τους πρέπει λευτεριά” όπως λέει και ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες. Καλή Ανάσταση και καλή Λευτεριά.» δήλωσε ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός. Πηγή: Eurokinissi

Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, εκπροσώπησε η βουλευτής Ράνια Θρασκιά, η οποία δήλωσε: «Είναι κάποιες μέρες στο ημερoλόγιο που ξυπνούν μέσα μας τη συλλογική μνήμη και μας γεμίζουν συναισθήματα υπερηφάνειας, συγκίνησης και αξιοπρέπειας. Και πάνω απ’ όλα μας θυμίζουν το καθήκον που έχουμε να μην ξανάρθουν αυτές οι μέρες, μια και ούτε η αξιοπρέπεια των λαών, ούτε η ευημερία, ούτε η ειρήνη είναι δεδομένα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες από την όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Γεια σας.»

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, εκπροσώπησε ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης, «Χρόνια πολλά και υγεία σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Η ελευθερία και οι αγώνες για αυτήν γεννούν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, το διεθνές δίκαιο με στόχο την παγκόσμια ειρήνη. Ευχόμαστε για αυτήν όσο ποτέ άλλοτε. Καλή σας ημέρα.» Πηγή: Eurokinissi

«Η Επανάσταση του 1821 ήταν μια κοινωνική και πολιτική έκρηξη η οποία συνεχίζει να εμπνέει το εθνικό-απελευθερωτικό πνεύμα του λαού μας. Το αγωνιστικό φρόνημα, η ελευθερία και η ανεξαρτησία είναι πολύτιμες αξίες που μας κληροδοτήσαν οι ήρωες του ’21. Σήμερα είναι η μόνη ελπίδα για την χώρα μας και η καθαρή προοπτική του μέλλοντός της. Ευχαριστώ.» τόνισε ο βουλευτής Επικρατείας Αλέξανδρος Καζαμίας, ως εκπρόσωπος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Πηγή: Eurokinissi

«Η 25η Μαρτίου είναι η ημέρα διπλής γιορτής για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Τιμούμε τους ήρωες της Επανάστασης του 1821 για το θάρρος και την αυτοθυσία τους που άνοιξε το δρόμο για την εθνική ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα όμως γιορτάζουμε και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόπου που φωτίζει την πορεία του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας μέσα στον χρόνο. Η παρέλαση την οποία παρακολουθήσαμε και η μεγάλη συμμετοχή της νεολαίας, μας γέμισε με αισιοδοξία. Ταυτόχρονα όμως μας υπενθύμησε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε τις αξίες και τα ιδανικά τα οποία μας ενώνουν. Από τη Θεσσαλονίκη λοιπόν και την Κεντρική Μακεδονία συνεχίζουμε την προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον με σεβασμό στην ιστορία μας και με πίστη στις δυνατότητές μας. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες.», δήλωσε η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά.

«Ο πατριωτισμός των Ελλήνων έχει βαθιές ρίζες στους αγώνες του λαού μας για ανεξαρτησία, όπως και στην επανάσταση του 1821 που γιορτάζουμε σήμερα. Ο πατριωτισμός είναι η αγάπη για την πατρίδα, αλλά και η υποχρέωση στην αλήθεια, η αλληλεγγύη και η αίσθηση ότι κανένας σε αυτή τη χώρα δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος. Γιατί μόνο έτσι χτίζονται ισχυρές κοινωνίες. Μόνο έτσι έχουμε δυνατή πατρίδα. Χρόνια πολλά σε όλους.», δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Από την εξέδρα των επισήμων την παρέλαση παρακολούθησαν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, εκπρόσωποι των στρατιωτικών Αρχών και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκλεγμένοι της αυτοδιοίκησης κ.ά.