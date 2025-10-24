Θεσσαλονίκη: Ο 2ος Αγώνας Δρόμου Υγείας «Άγιος Δημήτριος» επιστρέφει στη Νέα Παραλία

O «2ος Αγώνας Δρόμου Υγείας “Άγιος Δημήτριος” προς τιμήν του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, μεγαλομάρτυρα Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου διοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης στις 2 Νοεμβρίου με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας και ευγενούς άμιλλας.

Ο Αγώνας Δρόμου θα διεξαχθεί σε συνεργασία με τον Ναό του Αγίου Δημητρίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης στη Νέα Παραλία, στο τμήμα από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι τον Λευκό Πύργο την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στις 11.00 – 13:30.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και δωρεάν για όλους τους μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, τους μαθητές/τριες των Ειδικών Σχολείων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, τα μέλη των κατηχητικών σχολείων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τους φοιτητές/τριες των Πανεπιστημίων της πόλης μας, νέους/νέες και ιδιώτες άνευ ορίου ηλικίας, καθώς και για τα μέλη των αθλητικών σωματείων της Θεσσαλονίκης.

«Πρόκειται για μία δράση, που πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και φιλοδοξεί να καταστεί θεσμός για την πόλη μας, έχοντας ως στόχο, αφενός μεν, την ευαισθητοποίηση όλων σε θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας, ευγενούς άμιλλας, συμμετοχικής επικοινωνίας και αλληλογνωριμίας διά της υποδοχής αλλήλων «εν Χριστώ», πάντα στο πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι», αφετέρου δε, την οφειλόμενη απόδοσης τιμής στο πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου και την έκφραση ευγνωμοσύνης για το πρότυπο ζωής που προσφέρει σε όλους μας και ιδιαίτερα στους νέους» τονίζεται σε ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

Στους τρεις πρώτους νικητές και στις τρεις πρώτες νικήτριες κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν μετάλλια, συνοδευόμενα και από χρηματικό έπαθλο, ενώ αναμνηστικά Μετάλλια θα δοθούν και σε όλους όσοι θα τερματίσουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του 2ου Αγώνα Δρόμου Υγείας «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»:https://www.dimitriosrun.gr/