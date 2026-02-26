Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 87χρονος που έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου

Το μεσημέρι της Πέμπτης

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 87χρονος που έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τις συνθήκες υπό τις οποίες 87χρονος έχασε τη ζωή του, πέφτοντας στο κενό από μπαλκόνι 2ου ορόφου, στις Συκιές Θεσσαλονίκης, ερευνά η Αστυνομία.

Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε από περίοικους γύρω στη 1.30 μετά το μεσημέρι. Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο ηλικιωμένος δεν έχει τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

