Θεσσαλονίκη: Νεκρός 87χρονος που έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου
Το μεσημέρι της Πέμπτης
Τις συνθήκες υπό τις οποίες 87χρονος έχασε τη ζωή του, πέφτοντας στο κενό από μπαλκόνι 2ου ορόφου, στις Συκιές Θεσσαλονίκης, ερευνά η Αστυνομία.
Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε από περίοικους γύρω στη 1.30 μετά το μεσημέρι. Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο ηλικιωμένος δεν έχει τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
