Θεσσαλονίκη: Νεκρός 87χρονος που έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου

Τις συνθήκες υπό τις οποίες 87χρονος έχασε τη ζωή του, πέφτοντας στο κενό από μπαλκόνι 2ου ορόφου, στις Συκιές Θεσσαλονίκης, ερευνά η Αστυνομία.

Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε από περίοικους γύρω στη 1.30 μετά το μεσημέρι. Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο ηλικιωμένος δεν έχει τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.