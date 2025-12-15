Θεσσαλονίκη: Μηδενική αύξηση των δημοτικών τελών για το 2026

Μηδενική αύξηση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2026 ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θεσσαλονίκης κατά την αποψινή συνεδρίασή του. «Δεν αυξάνουμε τα δημοτικά τέλη, αντίθετα έχουμε μειώσεις 75% στους πολύτεκνους, σε μονογονεϊκές οικογένειες, σε μακροχρόνια ανέργους και άπορους, στους πολίτες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, αλλά και 10% μείωση των τελών για τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που τα έχουν στειρώσει», είπε ο δήμαρχος, Στέλιος Αγγελούδης, κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων του.

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Γιώργος Αρβανίτης, αναλύοντας το οικονομικό πλάνο πρόσθεσε πως «εφόσον υπάρχει δημοσιονομική ισορροπία δεν πειράζουμε τα ανταποδοτικά τέλη για κατοικίες και επιχειρήσεις και προχωράμε με κοινωνικό πρόσημο. Στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες έχουμε μειώσεις». Πρόσθεσε, δε, πως οι επαγγελματίες στο ιστορικό Καπάνι, που ταλαιπωρούνται από τα έργα που είναι σε εξέλιξη στην αγορά, απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη και τα τέλη κοινόχρηστων χώρων για το 2026, ενώ οι νέες επιχειρήσεις θα παίρνουν τριετή απαλλαγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, δήλωσε πως η παράταξή του καταψηφίζει το θέμα των ανταποδοτικών τελών «γιατί θεωρούμε ότι η περσινή αύξηση του 30% είναι μια επιβάρυνση για τους πολίτες της πόλης», ενώ ο πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών της παράταξης Ζέρβα, Μιχάλης Κούπκας, αναρωτήθηκε γιατί η δημοτική αρχή δεν προχωρά σε μειώσεις από τη στιγμή που υπάρχουν πλεονασματικοί προϋπολογισμοί.

Ανάλογη ήταν η τοποθέτηση και του Σπύρου Πέγκα που καταψήφισε τονίζοντας πως «μετά τις υπέρογκες αυξήσεις των προηγούμενων χρόνων, θα όφειλε η διοίκηση να δείξει στην πράξη την ενσυναίσθηση για τους πολίτες και τους επαγγελματίες και να μειώσει τα δημοτικά τέλη», ενώ καταψήφισαν το θέμα των ανταποοδοτικών τελών οι παρατάξεις «Λαϊκή Συσπείρωση» και «Πόλη Ανάποδα».

Επίσης, εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία τα τέλη στάθμευσης οχημάτων για το 2026 που παρέμειναν στα ίδια επίπεδα, με μηδενική αύξηση, δηλαδή στο 1,70 λεπτά ανά ώρα στάθμευσης.