ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο (βίντεο)

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο (βίντεο)
Αλέξανδρος Τσάκος

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (22/2) σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Θεσσαλονίκη βάζοντας σε κατάσταση συναγερμού τις πυροσβεστικής δυνάμεις.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η φωτιά ξέσπασε σε κτίριο εντός του πρώην στρατοπέδου Κόδρα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και επιχείρησαν για την κατάσβεση.

