Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο (βίντεο)
Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (22/2) σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Θεσσαλονίκη βάζοντας σε κατάσταση συναγερμού τις πυροσβεστικής δυνάμεις.
Σύμφωνα με το thestival.gr, η φωτιά ξέσπασε σε κτίριο εντός του πρώην στρατοπέδου Κόδρα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και επιχείρησαν για την κατάσβεση.
