Θεσσαλονίκη: Μαγαζί επέτρεψε σε ανήλικες να καταναλώσουν αλκοόλ – Δύο συλλήψεις

Στη σύλληψη δύο αντρών οι οποίοι επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοόλ σε δύο ανήλικες προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, 29χρονος προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος και 24χρονος υπάλληλος, για έκθεση ανηλίκων.

Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.