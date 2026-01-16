Θεσσαλονίκη: «Κόκκινο φως» της ΕΛΑΣ στις αυριανές συγκεντρώσεις για Τσίπρα και αγρότες

Η ΕΛΑΣ με ανακοίνωση της άναψε «κόκκινο φως» για τις συγκεντρώσεις που είχαν προγραμματιστεί το Σάββατο 17/1 κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με το Thestival υπήρχαν καλέσματα για συγκέντρωση την ώρα της παρουσίας του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στο “Ολύμπιον” στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του βιβλίου του “Ιθάκη”.

Επίσης, στις 12:00 υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση αλληλεγγύης στους αγρότες στο Άγαλμα Βενιζέλου από συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Ανακοινώνεται ότι, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων που έχουν προγραμματιστεί για την 17-01-2026 και ώρες 11:30 και 12:00 στον άξονα της Αριστοτέλους, καθώς και κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση – πορεία από την 08:00 ώρα έως την 20:00 ώρα της 17-01-2026 εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας και την Λεωφόρο Νίκης, συμπεριλαμβανομένου του πλακόστρωτου της παραλίας (από το ύψος της Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Αγίας Σοφίας), στο κέντρο πόλης, καθώς, από την πραγματοποίηση των εν λόγω συναθροίσεων στο συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, ή σχετικής ή κάθε άλλης συνάθροισης – πορείας εντός των παραπάνω τοπικών και χρονικών οριοθετήσεων, α) επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας και β) απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων στις συγκεκριμένες περιοχές.