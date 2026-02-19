Θεσσαλονίκη: Κινδύνευσαν πολίτες από λαμαρινοκατασκευή που πήρε ο αέρας (βίντεο)

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (18/2), λίγο μετά τις 5:00, στην οδό Κολοκοτρώνη, κοντά στη Σχολή Τυφλών στη Θεσσαλονίκη, όταν ισχυροί άνεμοι παρέσυραν λαμαρινοκατασκευή από μπαλκόνι πολυκατοικίας, προκαλώντας αναστάτωση και θέτοντας σε κίνδυνο διερχόμενους πολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τμήμα της κατασκευής αποκολλήθηκε αιφνιδιαστικά και άρχισε να αιωρείται επικίνδυνα πάνω από το οδόστρωμα και τα πεζοδρόμια. Περίοικοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές, καθώς υπήρχε φόβος να καταλήξουν τα μεταλλικά κομμάτια πάνω σε οχήματα ή πεζούς.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία απέκλεισε προσωρινά τον χώρο για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, τεχνίτης αλουμινίου (αλουμινάς) ανέλαβε την απομάκρυνση των επικίνδυνων τμημάτων της λαμαρινοκατασκευής, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω αποκόλληση.

Η επιχείρηση διήρκεσε αρκετά λεπτά, με τους πυροσβέστες να συνδράμουν στη σταθεροποίηση των μεταλλικών κομματιών που αιωρούνταν, ενώ δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο τη στιγμή που η Πυροσβεστική βρισκόταν στο σημείο και ο αλουμινάς απομάκρυνε τα επικίνδυνα κομμάτια από το μπαλκόνι, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες την ανάγκη ελέγχου και σωστής στερέωσης κατασκευών σε μπαλκόνια και ταράτσες, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων, ώστε να αποφεύγονται παρόμοια επικίνδυνα περιστατικά.