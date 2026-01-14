Θεσσαλονίκη: Ένοπλοι πυροβόλησαν και λήστεψαν ενεχυροδανειστήριο
Οι ληστές κατάφεραν να πάρουν μία τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό
Ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 4 ληστές που οπλοφορούσαν εισήλθαν στο ενεχυροδανειστήριο επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας.
Η λεία ανέρχεται στις 30.000€ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, πυροβόλησαν καταλαθος ενώ μάζευαν πράγματα.
Στο ενεχυροδανειστήριο εισήλθαν 2 άτομα ενώ εξετάζεται αν υπήρχαν άλλοι 2 έξω. Τις έρευνες έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
