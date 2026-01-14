Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ένοπλοι πυροβόλησαν και λήστεψαν ενεχυροδανειστήριο

Οι ληστές κατάφεραν να πάρουν μία τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό

UPD: 17:59

Ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 4 ληστές που οπλοφορούσαν εισήλθαν στο ενεχυροδανειστήριο επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας.

Η λεία ανέρχεται στις 30.000€ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, πυροβόλησαν καταλαθος ενώ μάζευαν πράγματα.

Στο ενεχυροδανειστήριο εισήλθαν 2 άτομα ενώ εξετάζεται αν υπήρχαν άλλοι 2 έξω. Τις έρευνες έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

