Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών;
Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκλεψε το πορτοφόλι από 27χρονη υπάλληλο του αεροδρομίου «Μακεδονία»

Όλα τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στη νόμιμη κάτοχό τους

Θεσσαλονίκη: Έκλεψε το πορτοφόλι από 27χρονη υπάλληλο του αεροδρομίου «Μακεδονία»
DEBATER NEWSROOM

Χειροπέδες σε 39χρονο αλλοδαπό πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, διότι μπήκε σε αποθήκη καταστήματος που βρίσκεται στον Αερολιμένα «Μακεδονία» και αφαίρεσε από την τσάντα 27χρονης υπαλλήλου το πορτοφόλι της.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 155 ευρώ, μία χρυσή αλυσίδα και ένα δαχτυλίδι που προέρχονταν από το πορτοφόλι το οποίο πέταξε, ωστόσο αυτό βρέθηκε από τις Αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στη νόμιμη κάτοχό τους.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ