Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 26χρονο που ενεργοποίησε δύο ναυτικούς πυρσούς σε ποδοσφαιρικό αγώνα

Στη σύλληψη ενός 26χρονου ο οποίος ενεργοποίησε δύο ναυτικούς πυρσούς κατά τη διάρκεια χθεσινού ποδοσφαιρικού αγώνα σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης, προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Μάλιστα, οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση πτυσσόμενης μεταλλικής ράβδου και ρουχισμού, ενώ, σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις των νομοθεσιών για τον αθλητισμό, τις φωτοβολίδες και τα όπλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, κατόπιν λήψης και ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από το κλειστό κύκλωμα εποπτείας και καταγραφής του γηπέδου, ταυτοποιήθηκε ο δράστης, ο οποίος στο 80ο και στο 82ο λεπτό της διάρκειας του αγώνα ενεργοποίησε τους πυρσούς, ενώ, όπως προέκυψε, τυγχάνει οργανωμένος οπαδός της γηπεδούχου ομάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος καθώς και ρουχισμός που έφερε κατά τη διάρκεια της έκνομης πράξης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή