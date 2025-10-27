Θεσσαλονίκη: Αθώος 24χρονος μπάρμαν που σέρβιρε αλκοόλ σε 15χρονο
«Όταν είναι γεμάτο το μαγαζί δεν μπορώ να ξέρω ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει», είπε στην απολογία του
Αθώος κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης 24χρονος που παραπέμφθηκε να δικαστεί επειδή σέρβιρε αλκοόλ σε 15χρονο, σε καφέ – μπαρ, στο κέντρο της πόλης.
Ο 24χρονος μπάρμαν είχε συλληφθεί χθες το βράδυ από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο ελέγχων για την πώληση αλκοόλ σε ανήλικους.
Απολογούμενος ο μπάρμαν είπε ότι ο 15χρονος μπήκε στο μαγαζί με παρέα ενηλίκων, τονίζοντας ότι ο ίδιος δεν ήρθε σε απευθείας επαφή με τον ανήλικο. «Όταν είναι γεμάτο το μαγαζί δεν μπορώ να ξέρω ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Εμένα μού ήρθε η παραγγελία από την σερβιτόρα και την ετοίμασα», ανέφερε.
Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε αστυνομικός ο 15χρονος δεν παρουσίαζε σημάδια μέθης και η κατάστασή του ήταν καλή. Ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την ενοχή τού κατηγορουμένου, αλλά η πρόεδρος του δικαστηρίου αποφάσισε την αθώωσή του.
