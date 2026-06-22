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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Ήχησε το 112 – «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας» (Βίντεο)

Συναγερμός στην πυροσβεστική

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Ήχησε το 112 – «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας» (Βίντεο)
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:36

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (22.06) σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17.00, στον οικισμό Τσαίρια στην Περαία. Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

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Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

Δείτε την ενημέρωση της πυροσβεστικής:

Ήχησε το 112

Λίγο πριν τις 18:00 ήχησε το 112 στα κινητά των πολιτών, καλώντάς τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει ξερά χόρρα και σκουπίδια, ενώ δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

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