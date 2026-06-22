Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Ήχησε το 112 – «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας» (Βίντεο)
Συναγερμός στην πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (22.06) σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17.00, στον οικισμό Τσαίρια στην Περαία. Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.
Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.
Δείτε την ενημέρωση της πυροσβεστικής:
Ήχησε το 112
Λίγο πριν τις 18:00 ήχησε το 112 στα κινητά των πολιτών, καλώντάς τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει ξερά χόρρα και σκουπίδια, ενώ δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.
πηγή στην Google
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