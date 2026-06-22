Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Ήχησε το 112 – «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας» (Βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (22.06) σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17.00, στον οικισμό Τσαίρια στην Περαία. Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

Δείτε την ενημέρωση της πυροσβεστικής:

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Ήχησε το 112

Λίγο πριν τις 18:00 ήχησε το 112 στα κινητά των πολιτών, καλώντάς τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.