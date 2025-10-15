Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 11χρονου από συμμαθητές του την ώρα του διαλείμματος

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συμμαθητές του έπεσε ένας 11χρονος μαθητής στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Όπως είπε η μητέρα του 11χρονου στον ΑΝΤ1, “ο γιος μου την ώρα που χτύπησε το κουδούνι για να μπουν μέσα στην αίθουσα. Εκείνη την ώρα κάποιος ήρθε από πίσω από τον γιο μου και τον χτύπησε με μπουνιά στο κεφάλι και αφού έπεσε κάτω και μετά σηκώθηκε, συνέχισε ένα άλλο παιδάκι να τον χτυπάει με μπουνιές. Εκείνη την ώρα ο δάσκαλος που βρισκόταν στο προαύλιο συνειδητοποίησε ότι έπεσε ξύλο και τους πήρε και τους μετέφερε στο γραφείο της διευθύντριας”.

Σύμφωνα με την ίδια, ο γιος της δεν είχε προηγούμενα με αυτά τα παιδιά, ενώ αυτά τα φαινόμενα είναι συχνά.

Στη συνέχεια η κ. Σιώπη, σημείωσε: “Εμένα δεν με ενημέρωσε κανένας ότι το παιδί μου το χτύπησαν στο κεφάλι. Ήρθα στις 13:10 στο σχολείο για να δω τι κάνει, γιατί το συγκεκριμένο παιδί τρώει bullying από το 2024, από την ώρα που ήρθαμε σε αυτό το σχολείο. Η διευθύντρια το μόνο που λέει είναι “μάθετε στο παιδί σας να μην δίνει σημασία”. Μάλιστα η διευθύντρια την πρώτη φορά που ο γιος μου έπεσε θύμα bullying, μου ανέφερε ότι τα παιδιά αυτά είναι από καλές οικογένειες. Συγγνώμη αλλά εμείς από που είμαστε, μας ξέρουν;”

Επίσης, η μητέρα του 11χρονου είπε: “Είμαι στο προαύλιο του σχολείου πάρα πολλές φορές και χθες πήγε στην πρωτοβάθμια να αναφέρω το σκηνικό για το συγκεκριμένο σχολείο, ότι αυτό γίνεται εδώ και 3 χρόνια και μου είπαν ότι “απαγορεύεται να κυρία μου να είστε έξω από το σχολείο”. Εμείς που κάνουμε τα πάντα μέσα στο σχολείο για να προστατεύσουμε το παιδί μας είμαστε παράνομοι και οι υπόλοιποι είναι νόμιμοι;”.